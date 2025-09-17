45-летний житель Севастополя осуждён на 14 лет за госизмену

Злоумышленник фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, фиксировал дислокацию и перемещение вертолетов войск национальной гвардии, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Крымский

