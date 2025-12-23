Вязаная елка появилась в Симферополе

Крым
23-12-2025

Креативная вязаная семиметровая ёлка украсила сквер ДКП в Симферополе

Необычный арт-объект создали крымские мастера. Ярко-красная ёлка изготовлена из сплетённых в косы поролоновых нитей и украшена разноцветными пуговицами.

Выбор цвета, как отметили в администрации города, неслучаен: красный символизирует наступающий год красной огненной лошади по восточному календарю, добавляя празднику особый смысл и колорит.

Ольга Сурикова
Фото: МБУК «Парки столицы»