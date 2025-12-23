В Севастополе принят закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах

Сегодня в ходе сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят проект закона, который ужесточил правила работы кафе и баров в жилых домах.

Докладчик по данному вопросу директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова сообщила, что после вступления закона в силу должны быть закрыты порядка 40 «наливаек» в разных районах города.

Основное ограничение: Бары, кафе и буфеты в жилых зданиях смогут продавать алкоголь для употребления в заведении строго с 10:00 до 22:00.

При этом должны соблюдаться следующие требования: наличие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

площадь помещения не менее 50 квадратных метров;

наличие как минимум 30 посадочных мест для посетителей;

работающий санузел, соответствующий ГОСТу;

наличие тревожной кнопки для экстренного вызова служб реагирования;

обслуживание посетителей персоналом, одетым в форменную одежду, и предоставление меню с перечнем предлагаемых блюд и напитков;

полный запрет на вынос алкогольной продукции, приобретенной в данном заведении.

В ходе обсуждение была высказана надежда на прекращении практики, когда обычный магазин под видом «кафе» ведет круглосуточную торговлю алкоголя с потреблением на месте, под окнами жилого дома.

