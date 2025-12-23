В Севастополе организовано 20 официальных площадок для продажи новогодних деревьев

Елочные базары работают во всех районах города с 8 утра до 9 вечера вплоть до 31 декабря.
Главные документы на деревья – карантинный сертификат и товаротранспортная накладная.
Официальные площадки расположены по адресам:
— пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 50Г, в районе д. № 15А по ул. Астана Кесаева;
— пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 133(1);
— пл. Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;
— ул. Богданова, ул. 1-й Голландский переулок, в районе дома № 1;
— ул. Горпищенко, в районе дома № 77;
— ул. Хрусталева, в районе дома № 33;
— пр-т. Генерала Острякова, в районе дома № 155/1;
— ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
— ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56;
— ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;
— ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар»;
— Качинский МО, в районе остановки «Орловский мост»;
— Федоровская, в районе дома № 49;
— ул. Косарева, в районе дома № 2;
— г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе Чернореченской площади);
— г. Инкерман, Симферопольское шоссе (в районе 60-лет Октября);
— пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 38/1;
— ул. Маячная, в районе дома № 50;
— пр-т. Победы, в районе дома № 38А;
— пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 25.
В этом году новогодние деревья в Севастополь привезли из Перми, Пензы и Республики Башкортостан.
Андрей Крымский