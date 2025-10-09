Врачи горбольницы №1 начали проводить операции на сердце с 3D-навигацией

Врачи выполняют высокотехнологичные операции для лечения аритмии – радиочастотную абляцию. Раньше такие вмешательства были доступны только в ведущих федеральных центрах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Процедура проводится малоинвазивно – через небольшой прокол в сосуде на бедре. Специальный катетер подводится к сердцу, чтобы точечно воздействовать на участки, которые вызывают нарушение ритма.

Современная 3D-навигационная система с высочайшей точностью определяет зону вмешательства.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова