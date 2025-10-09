Погода в Севастополе 9 октября

Погода
09-10-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью небольшой дождь, днем дождь.

Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 17…19°.

Температура воды 18°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 