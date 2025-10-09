Герой России Владислав «Струна» Головин: Севастополь является флагманом патриотического воспитания

Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин, легендарный морпех 810-й бригады с позывным «Струна», прибыл с рабочим визитом в Севастополь. Его визит, посвященный развитию системы патриотического воспитания, начался с возложения цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

В ходе визита Владислав Головин подчеркнул особую роль Севастополя в воспитании подрастающего поколения.

«Город-герой Севастополь является отчасти даже флагманом патриотического воспитания. Земли, которые здесь такую историю имеют, они сами за себя говорят», — заявил он в комментарии журналистам.

Владислав Головин, чей боевой путь тесно связан с Севастополем и Черноморским флотом, отметил, что сегодня в новой для себя роли руководителя молодежного движения он ставит задачу выстроить единую систему воспитания по всей стране.

«Верховный главнокомандующий сегодня обращает очень пристальное внимание на молодежную политику, поддерживая все инициативы, которые исходят от самих ребят. Наша цель — утвердить единый курс развития и воспитания», — подчеркнул он.

Особое впечатление на Героя России произвел Пост №1, где юнармейцы несут почетный караул. По его словам, опыт Севастополя по сохранению воинских ритуалов и памяти необходимо распространять на всю страну.

«Мы в рамках проекта «Хранители истории» стремимся масштабировать эту практику, чтобы в каждом субъекте была возможность сопровождения таких ритуалов на памятных для нашей страны местах», — сказал Владислав Головин.

В программе визита также запланированы встречи с активом «Юнармии» и «Движения Первых», вручение школам сертификатов «Дома Юнармии» и посещение юнармейских отрядов.

Фото Анны Корниловой

