Волонтеры передали гуманитарную помощь Красному Кресту в Севастополе

В Севастополе волонтеры благотворительного фонда «Путь к Победе» передали региональной организации Красного Креста партию гуманитарной помощи.

Все самое необходимое для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: женская одежда и обувь, детские вещи, игрушки, канцтовары. Это обязательно найдет своих хозяев и станет настоящей поддержкой для людей, которым сегодня особенно важно почувствовать внимание и заботу.

Красный Крест в Севастополе постоянно помогает нуждающимся, и такие совместные акции показывают, как много можно сделать, когда объединяешь усилия. Волонтеры отмечают, что каждая вещь, каждая игрушка или тетрадь — это не просто материальная помощь, но и знак солидарности, напоминание, что рядом всегда есть те, кто готов протянуть руку помощи.

Главное — не оставлять людей один на один с их проблемами и делать все возможное, чтобы в городе было больше тепла, внимания и добрых дел, уверены в благотворительном фонде «Путь к Победе».

Наталия Самойленко.

