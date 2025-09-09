Севастопольцы могут обновить форму получения льгот

До 1 октября жители Севастополя, которые имеют право на федеральные меры социальной поддержки и льготы, могут выбрать форму их получения.

Вариантов два, напомнили в Соцфонде – натуральный и денежный.

Под натуральной формой подразумевается выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае, когда человеку не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728 рубля 46 копеек в месяц.

Для выбора необходимо подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги или МФЦ, и указать способ получения по каждой услуге из набора. Изменение вступает в силу с 1 января следующего года.

Тем, кто не планирует ничего менять, заявление писать не нужно.

Андрей Крымский

