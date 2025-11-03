Водители при проезде по Крымскому мосту теперь обязаны заполнять анкету при досмотре

Как уже сообщалось, с 3 ноября запрещен проезд по Крымском мосту на гибридах и электромобилях — они могут ездить только через новые территории.

Перед всеми досмотрами у Крымского моста с сегодняшней ночи водителям раздают короткие анкеты, в которые нужно вписать марку автомобиля, модель и номер машины, а также отметить — есть ли у неё электротяга.

Эти бланки помогают заранее отсекать «электрички».

Попытки их владельцев воспользоваться паромной переправой также не увенчиваются успехом: уже десятки машин были развернуты.

Тех, кто нарушил (проезд) под знак 3.3 (с табличкой 8.26 «с вилкой») штрафуют по ст. 12.16 КоАП — 750 ₽. Постановление оформляет дежурный экипаж ГИБДД прямо на месте, который стоит прямо рядом с досмотрами.

Сейчас на форумах водители обсуждают распространится ли этот запрет на провоз электросамокатов.

Ольга Сурикова