Куда пойти на «Ночь искусства» в Севастополе

Сегодня, 3 ноября, в Севастополе состоится ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».

Для севастопольцев и гостей города подготовлена программа в городских кинотеатрах, музеях, театрах.

Подробнее смотрите на карточках.

Обязательно посетите главную культурную ночь осени!

Ольга Сурикова