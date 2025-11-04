Погода в Севастополе 5 ноября

Погода
04-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°,

днем +15…+17°.

Фото: Елена Голос

