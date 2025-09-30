Погода в Севастополе 30 сентября

Погода
30-09-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер ночью восточный,

днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 11…13°,

днем 17…19°.

Температура воды 20°.

Фото: Елена Голос

