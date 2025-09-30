Путин поздравим новые регионы с Днем Воссоединения с Россией

Глава государства Владимир Путин выступил с обращением Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Он подчеркнул, что три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией.

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведёт праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру», — отметил Путин.

Главное из выступления президента:

Безопасность страны будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вернется прочный мир.

Вся Россия сегодня ведет праведную битву, защищая выбор Донбасса.

Жители новых регионов России самостоятельно и свободно выбрали свое будущее.

Россияне сражаются и побеждают, отстаивая единство и национальные интересы.

Вся Россия включилась в программу возрождения исконных исторических русских земель Донбасса.

Россия решит все задачи по развитию новых регионов, работа предстоит большая.

Ольга Сурикова