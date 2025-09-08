Спасатели отработали высадку на сушу

Купальный сезон в Севастополе официально продлён до 15 октября. У севастопольских спасателей может быть ещё много работы.

Очередные учения прошли в бухте Круглая. Спасатели проверили технику подхода катера к необорудованному берегу, отработали высадку группы спасателей на сушу и эвакуацию пострадавшего с труднодоступного участка побережья. Подобные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень готовности и действовать максимально слаженно, когда речь идёт о спасении человеческой жизни.

Справочно: для отдыха горожан и гостей города оборудованы 26 пляжей. Здесь дежурят матросы-спасатели, установлены вышки и есть все необходимое для обеспечения безопасности.

Андрей Крымский

