Владимир Путин утвердил День военной полиции

Президент России Владимир Путин 28 января подписал Указ № 35 «Об установлении в Вооруженных Силах РФ Дня военной полиции». Новый праздник буду отмечать 8 февраля — в память об учреждении в 1812 году императором Александром I «Общих правил полевой воинской полиции», заложивших основу армейской дисциплины.

Военная полиция создана в 2011 году и подчиняется Минобороны. Он обеспечивает дисциплину в гарнизонах, охрану прав военнослужащих и объектов, ПДД, расследования, правопорядок. В СВО выполняет комендантский час, охрану колонн и защиту личного состава.

