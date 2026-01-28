Итоги этой среды в дайджесте новостей за 92 секунды

Последствия атаки на Крымский полуостров. Сбитые БПЛА, задержки поездов и ожидание на Крымском мосту.

Откопать укрытия на пляже в Орловке! Что случилось с бетонным конструкциями?

Как меняется экологическая ситуация в Севастополе? Экологи проверили ж/д пути на улице Пляжная.

Более 20 наград Чемпионата и Первенства Южного федерального округа по универсальному бою завоевали севастопольские спортсмены. Кадры боя!

