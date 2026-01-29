В России отменят форматы «бакалавр» и «магистр» с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России отменят двухступенчатую систему высшего образования («бакалавр» и «магистр»). Вместо нее введут двухуровневую модель: «базовое высшее образование» и «специализированное высшее образование».

Основные изменения:

🟠Базовое высшее — 4 года обучения (аналог бакалавриата), дает базовые компетенции для работы.

🟠Специализированное высшее — дополнительные 2 года (6 лет всего), уровень магистратуры + специалитета, для узких специалистов.

Это сделано для упрощения перехода на работу без «корочки магистра» и сохранения 6-летних программ для медицины, авиации, судостроения.

Инициатива внесена Минобрнауки в Госдуму в начале 2026 года. Студенты текущих программ доучатся по старой системе. Переход будет постепенным — вузы адаптируют учебные планы до 2030 года.

