Виталий Лыскович — кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Виталий Лыскович — кандидат в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

Родился 10 апреля 1982 года в Ростовской области. В 2000 году окончил Новочеркасский строительный колледж и переехал в Москву.

Позднее, в 2010 году, заочно окончил Нижегородский архитектурно-строительный университет. За 25 лет работы в строительной сфере он принимал участие в крупнейших проектах страны. Под его руководством велись работы по реконструкции Останкинской телебашни, строительству тоннельных комплексов от Адлера до Красной Поляны к Олимпиаде, мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский к саммиту ШОС. Он также участвовал в ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и в реализации проекта «Сила Сибири». Руководил работой в компаниях «СтройТрансГаз», «Энергоремонт» и «РосАтом».

В октябре 2022 года он ушёл добровольцем на СВО. Службу начал рядовым, позже стал командиром взвода, а в июле 2024 года получил офицерское звание лейтенанта. За время службы был четырежды ранен и награждён государственными наградами. Находясь в отпуске по ранению, продолжал помогать фронту: в составе ЛДПР занимался поддержкой бойцов СВО и их семей.

Этот опыт стал основой его общественной деятельности. Сегодня он работает помощником координатора ЛДПР в Севастополе по взаимодействию с участниками СВО, а с июня 2025 года является помощником депутата Законодательного Собрания города Севастополя Ильи Журавлева.