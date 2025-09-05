Виктория Этенко – кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Виктория Этенко – кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

Родилась 8 августа 1978 года в Севастополе. В 1995 году окончила Международную частную школу «Экстерн», затем получила высшее образование в Международном институте управления, бизнеса и права в Славянске по специальности «экономист-бухгалтер».

Трудовую карьеру начала бухгалтером материального отдела, со временем заняла должность заместителя главного бухгалтера в компаниях «Черноморская торговля ЛТД» и «КРыМ».

С 2002 по 2004 год руководила женским клубом в Севастопольском еврейском благотворительном центре «Хесед-Шахар», позже вела предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли.

С 2004 года активно занимается общественно-политической деятельностью: прошла путь от агитатора до депутата Ленинского районного Совета VI созыва (2010–2014) по мажоритарному округу № 10. В разные годы баллотировалась в депутаты Совета Ленинского муниципального округа и Законодательного Собрания Севастополя от ЛДПР. В 2014 году принимала участие в событиях Русской весны и самообороне города, имеет награды за активную гражданскую позицию.

С июля 2014 года является членом ЛДПР, награждена «Знаком Почета ЛДПР». С декабря 2017 года занимает должность координатора Ленинского местного отделения СГО ЛДПР. Активно развивает волонтерскую и общественную работу в Ленинском районе, подчеркивая, что депутат обязан честно исполнять свои обязанности и нести ответственность перед гражданами.