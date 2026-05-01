В Госдуме отказались рассматривать снижение нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах

Даже рассматривать вопрос о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 км/ч до 2-3 км/ч является неправильным. Такое мнение написал в своем канале Макс глава Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что с таким мнением уже согласилось и одно из министерств, которое инициировало это предложение. И сейчас для России является «недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана».

«В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают ПРОТИВ обсуждаемого предложения по изменению нештрафуемого порога. Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо 10 РАЗ ПОДУМАТЬ: НАДО ЛИ ЭТО?» — подчеркнул Володин.

Ольга Сурикова