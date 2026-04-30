Из-за строительства яхтенной марины изменится маршрут к Большой севастопольской тропе

С 1 мая в Балаклаве изменится маршрут к Большой севастопольской тропе. Из‑за строительства яхтенной марины и канализационного коллектора перекроют часть набережной Назукина. Ограничения коснутся участка от дома №23 в сторону выхода из бухты, включая лестницу, ведущую к тропе.

Для местных жителей, владельцев маломерных судов, а также для посетителей библиотеки и пассажирского причала организуют специальную пешеходную галерею через строительную площадку.

Альтернативный путь к Большой севастопольской тропе проложен со стороны улицы Кирова. На месте перекрытия появится схема обхода, чтобы туристы и местные жители могли заранее спланировать маршрут.