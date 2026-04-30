Сертификаты и кешбэк: ЛДПР о новой стратегии для детского отдыха

ЛДПР снова проверила цены на детский отдых по всей стране — и снова увидела системные проблемы.

Партия во главе с Председателем Леонидом Слуцким предлагает сделать детский отдых круглогодичным: в России огромные возможности, и дети должны отдыхать и оздоравливаться в любое время года.

Для этого предлагают ввести именные сертификаты для семей с двумя и более детьми — чтобы поддержать и родителей, и бизнес.

Также ЛДПР призывает вернуть с 2026 года программу кешбэка за путёвки (до 20 тысяч рублей), которая очень помогала семьям до 2023 года.

Каждый ребёнок имеет право на полноценный отдых. Севастопольское отделение ЛДПР считает это важным.