Долг не должен становиться образом жизни

Запретить электронные и дистанционные микрозаймы — закредитованность населения стала серьезной проблемой для страны, заявили в ЛДПР

Сегодня многие люди получая зарплату почти сразу отдают ее банкам и микрофинансовым организациям, отметил лидер партии Леонид Слуцкий. Долги растут: общий объем задолженности превысил 36 трлн рублей, а просроченных платежей уже больше 1,5 трлн. Несмотря на ограничения по процентам, почти половина микрозаймов в 2025 году выдается под очень высокие ставки – 150% годовых и выше. В итоге небольшая сумма в 10 тысяч рублей оборачивается долгом в несколько раз больше.

«Жители Севастополя сталкиваются с теми же проблемами, что и по всей стране. Инициативы ЛДПР направлены на реальную защиту людей от долговой ловушки. Наша задача – помогать семьям, списывая часть долгов, ограничивая высокие ставки и запрещая недобросовестные практики микрофинансовых организаций. Это меры, которые реально снижают нагрузку на уязвимые категории, и дают людям шанс жить без постоянного стресса из-за долгов», — уверен координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Партия предлагает списать долги для наиболее уязвимых категорий граждан, запретить электронные и дистанционные микрозаймы, ввести жёсткий контроль ставок и прекратить деятельность коллекторских агентств.

Андрей Крымский

