В ночь на 1 мая было воздвигнуто Красное знамя над рейхстагом

Рано утром 1 мая советские воины увидели над рейхстагом Красное знамя, водруженное разведчиками 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантария под руководством лейтенанта Алексея Береста.

Известно, что во время штурма Рейхстага было несколько попыток водружения флага в одно и то же время, однако немцам удавалось сбить знамёна артиллерийским огнем. Осталось невредимым лишь знамя, водружённое разведчиками стрелкового полка.

Командиром стрелкового батальона, штурмовавшего Рейхстаг, был капитан Степан Неустроев. После прорыва в здание он организовал переговоры с командованием гарнизона Рейхстага, выбросившим белый флаг. Также он обеспечил прорыв знаменосцев на крышу здания.

С 1980 года Степан Неустроев жил с семьей в Севастополе. Он покоится на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа». Его именем названа школа № 37, площадь в Гагаринском районе города и сквер.

На фото: Мелитон Кантария и Михаил Егоров со Знаменем Победы

