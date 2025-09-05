Здесь с сегодняшнего дня проходят выставки-ярмарки «Национальные подворья народов Юга России» в рамках Фестиваля культуры и спорта.

Гостей мероприятия развлекают народные ансамбли, оркестры, танцевальные коллективы. Можно попробовать угощения регионов участников, купить аутентичные украшения или текстильные, кожаные изделия, поучаствовать в мастер-классах.

Ярмарка пройдет еще 5 и 6 сентября здесь же, на площадке у памятника Георгию Победоносцу в парке Победы. Участвуют восемь регионов: Республика Адыгея, Республика Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Чеченская Республика и Севастополь.

Чем представлен Севастополь на национальном подворье

Наш город впервые принимает Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, в рамках которого в парке Победы раскинулись национальные подворья.

На площадке вокруг памятника Георгию Победоносцу в парке Победы установлены палатки 8 регионов, среди которых три — Севастополя. Одну представлял магазин люксовой одежды и аксессуаров в морском стили и для прогулок на яхте. Вторая до обеда так и осталась загадкой, не распахнув свой шатер.

Третью занял магазин-мастерская с продажей изделий севастопольских ремесленников. Они же предлагали для гостей фестивали различные мастер-классы.

Рядом организована ярмарка с продажей своих товаров севастопольских предпринимателей. Здесь можно купить фрукты от севастопольских и крымских аграриев по ценам местных рынков, сыры, бижутерию, текстильную продукцию и выпить чая или кофе с кондитеркой.

Мероприятия продлятся с 4 по 6 сентября.

Ольга Сурикова