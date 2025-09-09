Илья Журавлев о миграционной политике

Баланс открытости и ответственности

Россия всегда была многонациональной страной с уникальной культурой и многовековыми традициями. В этой связи государственная миграционная политика должна не только регулировать потоки приезжих, но и обеспечивать их реальную интеграцию в общество. Это значит, что каждый, кто живёт и работает в стране, обязан знать русский язык, уважать культуру и традиции — это не «опция», а обязанность.

Мы не против трудовых мигрантов, которые вносят вклад в развитие экономики и инфраструктуры. Но существуют и серьёзные вызовы: незаконное пребывание, фиктивные документы, «резиновые квартиры», где по бумагам зарегистрированы десятки людей. Такие практики подрывают безопасность и доверие к системе учёта граждан. Миграционная политика должна быть жёстко увязана с контролем за местом проживания и трудоустройством.

Особое внимание уделяется социальной защите. Право на пенсию и другие социальные выплаты должно быть связано с официальным трудовым стажем и уплаченными взносами в России. Без этого система становится несправедливой по отношению к гражданам страны.

Влияние миграции напрямую сказывается на демографической ситуации. Если приоритет на рынке труда и в социальной политике отдавать приезжим, это снижает возможности трудоустройства и самореализации для россиян, сокращает рождаемость и стимулирует отток молодёжи в поисках перспектив. В то же время поддержка внутреннего рынка труда, развитие среднего профессионального и технического образования, достойная оплата труда создают условия, при которых молодые семьи хотят жить, работать и растить детей в стране.

ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого уже разработала законопроекты и инициативы, которые будут внесены в Государственную Думу. Среди них:

обязательный экзамен по русскому языку для детей из ближнего зарубежья;

ограничение срока трудовых договоров для родителей нерусскоязычных детей — не более года;

приоритет для трудоустройства — гражданам РФ;

повышение стоимости патента и запрет на ввоз членов семьи до получения официального статуса;

отмена бесплатного обучения в старших классах для мигрантов;

строгий контроль за регистрацией, «резиновыми квартирами» и нелегальными бригадами.

Эти меры уже применяются на практике. В Севастополе введено ограничение сфер, где могут работать мигранты, чтобы рабочие места оставались за местными жителями. При этом особое внимание уделяется развитию отечественных кадров, поддержке специалистов, повышению уровня оплаты труда и созданию возможностей для карьерного роста россиян.

Основополагающий принцип ЛДПР — защита интересов граждан России. Мы остаёмся открытыми миру, но рынок труда, социальная и миграционная политика обязаны прежде всего служить интересам своих граждан и будущих поколений. Каждый, кто живёт и работает в стране, должен соблюдать законы, уважать традиции и ценности России. В стране не должно быть анклавов и параллельной жизни вне закона.

Порядок в миграционной сфере, поддержка отечественных кадров, защита прав граждан и обеспечение социальной справедливости — это неотъемлемые составляющие устойчивого развития страны и её безопасности. Сегодня мы последовательно работаем над тем, чтобы эти принципы стали реальностью, обеспечивая баланс открытости для гостей и ответственности перед своими гражданами.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора города Севастополя Журавлева Ильи Григорьевича.