Пасхальная радость для каждого: предпраздничная акция в Севастополе

Севастопольское отделение ЛДПР совместно с фондом «Путь к Победе» провели традиционную весеннюю акцию. Партийцы поздравили горожан с наступающей Пасхой прямо на улицах, раздавая куличи и семена для дачников, а затем адресно навестили тех, кто особенно нуждается во внимании.

В нашем новом сюжете — искренние улыбки севастопольцев и очень теплые, домашние встречи с ветеранами, которые поделились своими воспоминаниями.

