Валерий Стрюков — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Валерий Стрюков — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3

Родился 5 августа 1963 года в Севастополе. После окончания школы поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, где получил специальность инженера по эксплуатации автомобильной техники.

Служил в советских Вооружённых Силах, а после распада СССР остался верен российскому Черноморскому флоту. В 2001 году завершил военную службу в звании майора, награждён за безупречную службу.

В 2014 году принимал активное участие в событиях Русской весны, вступил в ЛДПР и возглавил первичную организацию «Красная горка». В 2021 году создал и руководит региональной общественной организацией «Офицерский корпус Севастополя», объединяющей офицеров-отставников и активных жителей города.

Ведёт активный образ жизни: в 2023 году выполнил норматив мастера спорта по жиму штанги лёжа. Основные направления работы — общественный контроль за деятельностью ЖКХ и управляющих компаний, решение вопросов утилизации бытовых и строительных отходов через взаимодействие с надзорными органами и властями.

Считает, что отходы должны перерабатываться для экономии ресурсов и сохранения природы. Убеждён, что совместными усилиями можно сделать Ленинский район Севастополя удобнее и комфортнее для жителей.

