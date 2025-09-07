«Карту Достоевского» могут ввести для школьников с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей

Вице-спикер Госдумы Чернышов направил обращение главе Минкультуры с предложением создать именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет для приобретения книг.

Средства предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу.

По мнению автора инициативы, реализация проекта станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев.

О том, как развивается «Пушкинская карта» в Севастополе, читайте по ссылке.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова