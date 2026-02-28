Погода в Севастополе 28 февраля

Погода
28-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.

Фото: Елена Голос

