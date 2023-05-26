На маршрут 5-й км-Юхарина балка вышли дополнительные автобусы

На маршруте, обслуживающем жителей Юхариной балки, появились дополнительные автобусы. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что теперь на маршруте №65 5-й км Балаклавского шоссе — Юхарина балка будет не 8, а 12 рейсов.

А с 5 июня на этом маршруте добавится еще четыре рейса.

Развожаев также напомнил, что в рамках благоустройства грунтовых дорог в 2021 году была отремонтирована дорога к аэродрому «Юхарина Балка» — СНТ «Ветерок». Сейчас идет проектирование по освещению этого участка.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Михаил Развожаев