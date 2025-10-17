В Ялте при родах травмирован ребенок — Следком проводит расследование

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту «некачественного оказания медицинских услуг» в Крыму

В соцмедиа сообщается, что в Ялтинском роддоме во время родов был травмирован младенец, в результате чего у него развилось заболевание.

Региональным Следкомом по данному факту расследуется уголовное дело по факту причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ольга Сурикова

