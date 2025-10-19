Погода в Севастополе 19 октября

Погода
19-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью, днем дождь.

Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с,

днем северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +13…+15°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 