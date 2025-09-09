Погода в Севастополе 9 сентября

Погода
09-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью без осадков,

днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с,

днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 25…27°.

Фото: Елена Голос

