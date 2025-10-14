В следующем году МРОТ вырастет на 20,5%

С 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. Это решение затронет более 4,5 миллиона работников по всей стране, способствуя росту их доходов и улучшению качества жизни.

Также вырастет и единое пособие: в 2026 году его размер увеличится на 6%, достигнув 18 371 рубля. Эти изменения направлены на поддержку семей и повышение социальной защищенности граждан.

Повышение МРОТ влияет на расчёт зарплат, отпускных, больничных и пособий, а также помогает обеспечить достойный уровень жизни для работников с низкими доходами.

Ожидается, что новые размеры вступят в силу с 1 января 2026 года и обеспечат дополнительную финансовую поддержку нуждающимся слоям населения.

