В Госдуму внесен законопроект о моратории на штрафы по кредитам

Парламентарии от ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой предложили ввести двухгодичный мораторий на начисление штрафных санкций по кредитным обязательствам. Мораторий планируется с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года включительно.

Законопроект предлагает изменения в статью 14 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Его действие распространяется на кредитные договоры с лимитом до 500 тысяч рублей для потребительских займов и до 12 миллионов рублей для ипотечных кредитов.

«Этот законопроект — важный шаг навстречу российским гражданам, которые сегодня сталкиваются с непростыми экономическими обстоятельствами. При этом она не нанесет существенного вреда кредитным организациям, поскольку банковская сфера продолжает развиваться и получать доходы. Мы убеждены, что такой мораторий поможет сохранить социальную стабильность и даст время на восстановление финансового благополучия граждан», — отметил спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

При этом инициатива касается как новых договоров, так и уже действующих, заключенных до принятия закона, но только в части обязательств, возникающих после 1 января 2026 года.

