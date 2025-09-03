Севастопольской школьник чуть не отправил мамины украшения мошенникам

В Севастополе 15-летний школьник несколько дней общался с мошенниками и не сказал о подозрительных звонках и сообщениях родителям.

В один из дней мальчику в мессенджере пришла ссылка на тестирование якобы от образовательной платформы. Перейдя по ней, школьнику пришло СМС-сообщение с пин-кодом и сразу раздался звонок: «Здравствуйте! Это следователь ФСБ. Ваши Госуслуги взламывают прям сейчас!». Испугавшись, подросток сразу продиктовал пин-код из смс-сообщения и продолжил общение со «следователем».

Через угрозы его заставили описать все имущество родителей и выслать все украшения службой доставки на «декларацию».

Тут помогла бдительность мамы: она заметила изменение поведения ребенка. Сын стал замкнутым и постоянно сидел в телефоне. Она забрала у него телефон, увидела переписку и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели остановить в Москве, и они уже направляются к владелице, сообщили в пресс-службе полиции города.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai