В школах ввели пятиэтапный алгоритм борьбы с конфликтами: от сплетен до драк

Минпросвещения России утвердило новые правила разрешения конфликтов в школах, обязывающие руководителей бороться не только с драками, но и со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе.

На каждый этап отводится 1–3 дня. Сначала информация доходит до директора: проверяют факты, назначают ответственных и, при необходимости, привлекают полицию. На втором этапе опрашивают всех участников (с психологами, если нужно) и выявляют виновных.

Далее подключается комиссия для анализа и письменного решения, а на четвёртом этапе директор контролирует исполнение. Финальный этап — мониторинг, чтобы предотвратить повторения.

Мера направлена на создание здоровой атмосферы в школах: от бытовых споров до серьёзных инцидентов. Руководители обязаны фиксировать всё письменно, что упростит контроль и ответственность. Правила уже разосланы по всем регионам.

