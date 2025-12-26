А вы знали, кто автор добрых советских открыток, которые мы все так любим вспоминать в Новый год? Это — Владимир Зарубин!

​

Владимир после войны работал слесарем, но с 1957 по 1982 год стал ключевым художником студии. Будучи самоучкой, он рисовал персонажей для известных мультфильмов: две с половиной серии «Маугли» (Багира, Каа, Шер-Хан), первые выпуски «Ну, погоди!» (серый волк и заяц), гениальный сыщик из «Бременских музыкантов», герои «Тайны третьей планеты» (Вертер, капитан Зелёный). Его пером оживили «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского и множество сказок.

На «Союзмультфильме» Зарубин работал в нервной атмосфере жёстких дедлайнов, а открытки стали отдушиной. С 1962 по 1969 год создал всего 12 работ тиражом 1,5 миллиарда экземпляров — вместе с конвертами и телеграммами. Его первая работа вышла в 1962 году с весёлым космонавтом, а милые зайчики, медвежата на санях и снеговики с цветочками разлетались мгновенно, становясь частью праздников миллионов семей.

«Я рисовал с радостью и хотел передать её всем», — говорил художник.

​

Союз художников его не принял, старость прошла без пенсии. Сегодня его мультперсонажи в золотом фонде анимации, открытки — коллекционный антиквариат.

Мы до сих пор пересылаем друг другу открытки, нарисованные Владимиром Зарубиным. Вот кто нарисовал Новый год для миллионов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города