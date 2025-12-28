По Античному проспекту будут ходить два автобуса

28-12-2025

С 1 января изменится схема движения автобусов №4 и №10. Теперь их пустят по новому Античному проспекту, улучшив транспортную доступность микрорайона.

Кроме того, дорога оборудована велодорожками, тротуарами, современным освещением, светофорами, 12 пешеходными переходами и остановочными комплексами с заездными карманами.

По просьбам местных жителей напротив Инженерной школы убрали несколько секций ограждения, а на грунтовых тропах (возле Динопарка и ЖК) укладывают дорожки из асфальтобетонной крошки на геотекстильном основании.

