В СевТЮЗе разгар новогодней кампании

Севастопольский театр юного зрителя до 8 января превратился в настоящий сказочный мир: на Основной сцене и сцене «Океан» проходит парад из девяти новогодних спектаклей для детей и взрослых.

Зрителей ждет добрая сказка «Морозко» — трогательная история о доброй Настеньке, которая напомнит о силе отзывчивого сердца. Ещё одна премьера — «День рождения Снегурочки», где лесные жители Лешик и Лешка вылепят волшебную девочку из снега, а маленькие зрители помогут героям одолеть коварную Бабу-Ягу.

Малышам понравится сказка «Умка ищет Новый год», где оживают знакомые герои. В «Зиме в Простоквашино» Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор раскроют рецепт счастливого праздника.

Для самых маленьких приготовили «Серебряное копытце» о Дарёнке и волшебном козлёнке, интерактив «Чудеса под Новый год» с играми против Снежной Бабы, «Волшебную Хлопушку» с приключениями Минутки и домашний спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» о красоте и любви.

Подростков и взрослых приглашают на «Новогодний круиз» — путешествие Василисы в поисках северного сияние и «Песню для Деда Мороза», где современная Соня становится Снегурочкой.

После каждого спектакля зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозона и нарядная ёлка в фойе.

Фото Анны Корниловой

