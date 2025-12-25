Экстремальный финал 2025 года прогнозируют в Севастополе синоптики

Погода
25-12-2025

Пятиметровые волны, сильный ветер. Экстренное предупреждение на ближайшие дни.

28 и 29 декабря в Севастополе ожидается усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с.

Морские волны 28 числа могут достигнуть высоты 3-4 метров, а 29-го подняться до 5 метров.

Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря.

В МЧС напоминают, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений.

Андрей Крымский

