Гололёд на дорогах!

В Севастополе резкое похолодание, на улице уже -3°C. На дорогах возможен гололёд, водителям на «летней резине» настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок.

Спецтехника Севавтодора в полной готовности. Подготовлено более 5000 тонн противогололёдных материалов, на дежурстве 15 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, тракторы и погрузчики, а 12 метеостанций мониторят ситуацию в реальном времени.

Севастопольцы могут сообщить о гололёде в круглосуточную службу Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.

Будьте осторожны — безопасность превыше всего!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города