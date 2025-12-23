В Севастополе завершена прокладка газопровода среднего давления через бухту

Городское хозяйство
23-12-2025

Газовый дюкер протяжённостью свыше 2,5 км соединил Северную и Южную стороны Севастополя. Глубина залегания – от 20 до 40 метров ниже уровня дна.

Два буровых комплекса шли навстречу друг другу. Предварительно подготовленный и сваренный трубопровод проложили за один этап.

Во время работ на берегах Севастопольской бухты были установлены буровые комплексы большой мощности: рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. Благодаря такому подходу акватория Севастопольской бухты оставалась открытой для движения морского транспорта.

Дюкер уже заполнен газом и включён в систему газоснабжения.

 

В 2026 году планируется реконструкция существующих газопроводов на Северной стороне и в центральной части Севастополя.

Андрей Крымский

