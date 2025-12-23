Кадет севастопольского корпуса СК подарила икону Святейшему Патриарху и получила благодарность в ответ

Икона выполнена в стиле декоративно-прикладного искусства по всем канонам. Казанский образ Божией Матери кадет София Гутенко вышивала в течение нескольких недель.
«Я представляла себе, как эта икона будет сиять в храме, как люди будут молиться перед ней, прося о помощи и утешении, а она будет помогать им», – сказала София.
После получения иконы Патриарх Кирилл направил девочке благодарственное послание, пожелав ей здоровья и успехов в учёбе и благословив.
«Глубоко тронут твоим вниманием и молюсь, чтобы Матерь Божия, над Чьим образом ты столь старательно трудилась, всегда была рядом с тобой, защищая от напастей и помогая во всех добрых начинаниях», – написал Патриарх.
Предстоятель Русской Православной Церкви также передал Софии Гутенко памятный подарок, который наверняка станет семейной реликвией.
Андрей Крымский