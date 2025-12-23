С 1 января 38-й автобус начнёт заезжать в Полюшко

Маршрут №38 «площадь Захарова – поселок Кача» будет проходить через село Полюшко, направляясь в Качу.

Сейчас 38-й, 36-й и 137-й автобусы следуют только по Качинскому шоссе.

Изменения в маршрутной схеме сделаны для обеспечения транспортной доступности участников СВО и членов их семей, которые получили участки и построили дома в этом селе.

Дорожники полностью выполнили основание дороги. После завершения строительства домов и подключения к основным коммуникациям город сможет перейти к следующему этапу – асфальтированию дорог с одновременным обустройством тротуаров и пешеходной сети.

Андрей Крымский

