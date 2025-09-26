В Севастополе за сутки двое подростков украли велосипеды из подъездов 

За последние сутки в Севастополе зафиксировано два случая кражи велосипедов, совершенных несовершеннолетними. В обоих инцидентах участвовали 14-летние подростки, которые похитили двухколесный транспорт из подъездов многоквартирных домов.

В первом случае подросток угнал велосипед стоимостью 10 тысяч рублей с 10-го этажа жилого дома. Во втором — его сверстник похитил велосипед ценой 15 тысяч рублей также из подъезда.

Оба подростка были задержаны. Теперь вопросы будут к родителям.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai