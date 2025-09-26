В Севастополе 16-летний подросток на мотоцикле влетел в бордюр и оказался в реанимации

По предварительной информации, вечером 25 сентября 16-летний подросток, не прав, ехал на мотоцикле КТМ. На правом закруглении дороги в районе дома № 28-А на улице Пожарова он на скорости налетел на бордюр. Мотоцикл опрокинулся. Подросток получил серьезные травмы и находится в реанимации, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Парень был трезвый и в шлеме.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

Ольга Сурикова

Фото Госавтоинспекция Севастополя