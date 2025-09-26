Погода в Севастополе 26 сентября

Погода
26-09-2025

Сегодня переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11…13°,

днем 18…20°.

Температура воды в море 19°.

